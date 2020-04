Reggio Calabria, sequestrato enorme quantitativo di “bianchetto”: stavano provando a traghettare per la Sicilia [DETTAGLI]

11 Aprile 2020 12:21

Nel pomeriggio di ieri 10 aprile, il personale della Guardia Costiera, attualmente inserito nel dispositivo di ordine pubblico presso gli imbarchi di Villa San Giovanni, nel corso dei controlli disposti per far rispettare il D.P.C.M. del Presidente del consiglio dei Ministri che limita gli spostamenti sull’intero territorio al fine di contenere la diffusione del virus COVID19, insospettito dal comportamento particolarmente nervoso dell’autista di un mezzo frigo in attesa di imbarcarsi per la Sicilia, in possesso di autocertificazione che giustificava il passaggio in Sicilia per motivi di lavoro (trasporto prodotto alimentare), lo ispezionava rinvenendo a bordo dello stesso un ingente quantitativo di “bianchetto”.