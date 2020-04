Reggio Calabria: scoperta discarica di inerti accumulati illecitamente e utilizzati per costruire una rampa carrabile abusiva, denunciata una persona

29 Aprile 2020 17:26

Reggio Calabria: continua l’azione di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio, operato dai Carabinieri Forestali

I militari della Stazione Carabinieri forestale di San Roberto hanno scoperto e sequestrato in località Villamesa del Comune di Calanna (RC), all’interno di un area privata, un consistente accumulo di rifiuti speciali, derivato apparentemente da demolizioni edili, stratificati e modellati in modo tale da ricavarne una rampa per accedere ad opere edili in costruzione. Il tutto opera di L.G., un quarantasettenne originario di Reggio Calabria, proprietario dell’area e presente sul posto al momento del controllo, che aveva pensato bene di svolgere i lavori edili senza alcuna autorizzazione, contravvenendo alle norme di legge preposte sia alla regolamentazione delle attività edilizie sia alla gestione dei rifiuti speciali generati da tale attività. Inevitabile quindi il sequestro dell’area di deposito di tale macerie, con un volume valutato in circa 10 mc, ed il deferimento del quarantasettenne all’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione di lavori edilizi in assenza di autorizzazioni e per l’attività di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali.