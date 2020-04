Reggio Calabria: Mattarella telefona ad un partigiano di 98 anni di Samo

1 Aprile 2020 21:54

Reggio Calabria, il presidente Mattarella telefona ad un partigiano di 98 anni di Samo: “il capo dello Stato è una persona seria”

“Sono stato emozionato della telefonata del presidente della Repubblica che giudico una persona seria, che lavora con senso di patria e patriottismo per l’Italia”. E’ quanto ha affermato Pasquale Brancatisano, il partigiano 98enne di Samo, paese dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, nome di battaglia “Malerba”, il quale all’Ansa ha raccontato la chiamata di Sergio Mattarella. Il presidente ha contattato il partigiano dopo aver visto un video-messaggio di Brancatisano Tutto nasce da un video-messaggio inviato al Quirinale che il capo dello Stato ha visto. E che lo ha commosso, al punto che ha deciso di chiamarlo per salutarlo di persona. Pasquale Brancatisano e’ un signore anziano, ormai ben 98 primavere alle spalle, ma ancora arzillo e vivace. “Il presidente – ha aggiunto dalla sua casa di Samo – è uno che merita, mi piace e ha la capacità di guidare l’Italia in questa fase difficile. Per questo gli ho inviato il video, perchè pensavo fosse giusto farlo. E lo avrei fatto anche se non ci fosse questa emergenza”, conclude.

Valuta questo articolo