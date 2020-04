Reggio Calabria: ripartono i lavori sul Ponte Allaro a Caulonia

28 Aprile 2020 11:16

Reggio Calabria: riaprono i cantieri e Anas riparte dal Ponte Allaro a Caulonia

Importante e proficuo incontro al Comune di Locri, tra i rappresentanti dei Sindaci della Locride e il Capo compartimento Anas Calabria, Ing. Domenico Renda con i tecnici territoriali dell’Anas. L’incontro segue quello dello scorso mese tenutosi nel Comune di Caulonia e quello romano con il Sottosegretario alle Infrastrutture On.le Salvatore Margiotta, su iniziativa del consigliere comunale di San Luca, Klaus Davi.

All’importante confronto erano presenti il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride Caterina Belcastro, il Presidente del Comitato Giuseppe Campisi, il Sindaco Giovanni Calabrese, delegato per il comitato alle infrastrutture e il Sindaco di San Luca, Bruno Bartolo. Dopo il blocco nazionale dei cantieri, a causa della pandemia covid-19, anche Anas riprenderà i lavori il 4 maggio. Sul nostro territorio, su esplicita sollecitazione del Sindaco di Caulonia, riprenderanno i lavori del Ponte Allaro e l’Ing. Renda si è impegnato per una rapida conclusione degli stessi. Confermato il finanziamento di 40 milioni di euro per l’attraversamento nel territorio di Locri del Torrente Gerace e la realizzazione della bretella per il collegamento tra il vecchio e l nuovo tracciato della SS 106 e il finanziamento di 70 milioni di euro per il lotto Caulonia-Monasterace. Si è concordato per metà maggio un altro incontro con il progettista dei due lotti. Al termine dell’incontro si sono svolti alcuni sopralluoghi sul territorio. L’Anas è impegnata per la realizzazione di una rotonda al bivio di Moschetta sul territorio di Locri e a valutare possibili simili soluzioni allo svincolo tra Ardore e Bovalino e al bivio di San Luca. Ingegnere Embassy anche impegnato per trovare adeguata soluzione per l`accesso in sicurezza di importanti siti culturali quali il museo archeologico di Locri e la villa romana di Casignana che insistono entrambi sulla 106. Proprio su quest’ultimo sito al relativo sopralluogo ha preso parte parte anche il Sindaco di Casignana Antonio Crinó con il vicesindaco del comune. I sindaci della Locride esprimono soddisfazione per l’incontro odierno e ringraziano l’Ing. Domenico Renda per la disponibilità manifestata.