Reggio Calabria, ricordato il Brigadiere Rosario Iozzia in occasione del 32° anniversario dalla morte

12 Aprile 2020 22:01

Ricordato con un minuto di silenzio il Vice Brigadiere Rosario Iozzia, insignito di Medaglia d’Argento al Valor Militare, in occasione del 32° anniversario

Il Sindaco di Cittanova (RC) Francesco Cosentino, alla presenza del Comandante della Polizia Locale Dr. Giacomo D’Amico, ed alla rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri con a capo il Tenente Colonnello Andrea Milano, Comandante del Gruppo di Gioia Tauro, il Capitano Marco Catizone, della Compagnia di Taurianova, il Comandante della Stazione di Cittanova Maresciallo Capo Giuseppe Ciotola, hanno ricordato con un minuto di silenzio il Vice Brigadiere Rosario Iozzia, insignito di Medaglia d’Argento al Valor Militare, in occasione del 32^ anniversario.

La cerimonia è stata brevissima ma intensa ed il ricordo del giovane Carabiniere, caduto per mano criminale, è ancora impresso nel cuore dei colleghi che prestarono servizio con lui.

Infine, un pensiero d’affetto è stato rivolto alla mamma del militare, in passato sempre presente nel giorno della commemorazione e quest’anno, a causa dell’emergenza in atto, forzatamente assente.