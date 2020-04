Reggio Calabria, la reggina Eva Polimeni in gara nel Concorso di Canto Lirico Virtuale SOI: il LINK per votarla

2 Aprile 2020 18:25

Reggio Calabria, la giovane Eva Polimeni in gara per il Primo Concorso di Canto Lirico Virtuale SOI Fiorenza Cedolins: aiutiamola a vincere!

Un’eccellenza reggina è in gara per il Primo Concorso di Canto Lirico Virtuale SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins. Il suo nome è Eva Polimeni, nata nel novembre del ‘94 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Figlia d’arte, sin da bambina dimostra una naturale inclinazione artistica, sopratutto per la musica, tanto da prender il posto di soprano solista nel coro parrocchiale della città. È proprio a Reggio Calabria che avviene la sua formazione culturale: conseguito dapprima il diploma di Liceo Classico presso il “Convitto Nazionale di Stato Tommaso Campanella”, decide di orientare i propri studi classici verso il ramo musicale avvicinandosi al mondo del Melodramma. Nonostante la sua giovane età ha partecipato a molti spettacoli e vinto molti concorsi. Nel novembre 2019 ha conseguito poi il Diploma Accademico di I livello in Canto al “Conservatorio di Musica F. Cilea” ottenendo il massimo dei voti, 110 e lode. Adesso sta proseguendo gli studi di Biennio in Conservatorio ed i corsi di perfezionamento della SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins, viaggiando tra Milano, Parma, Modena e Lugano.

Eva ci racconta come trascorre la sua quarantena e della decisione di prendere parte al Primo Concorso di Canto Lirico Virtuale SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins?

“In questi giorni così difficili e dolorosi, avvolta da uno stato di grande preoccupazione e sofferenza nei confronti del mondo intero, non nego che la grande empatia e sensibilità che mi contraddistingue mi abbia portato ad una leggera forma di depressione, non riuscivo e non riesco tutt’ora a spiegarmi il perché di tutto questo male che gli esseri viventi e la nostra Madre Terra debbano subire e mi sono chiusa a riccio in me stessa. Così un bel giorno, stanca di farmi pervadere da tristezza lancinante, ho cominciato a cercare conforto nell’Arte: dipingo la natura meravigliosa ricca di fiori colorati e dall’essenza dolce, i tramonti sul mio mare, sullo Stretto di Messina che guardo dalla finestra della mia cameretta con malinconia, quel mare che mi manca terribilmente vivere da vicino, sentirne il profumo e le canzoni che racconta, il suo potere benefico nel passeggiare in spiaggia in riva ad esso, quella distesa immensa di blu cobalto che mi aspetta e ci aspetta tutti lì fuori, in attesa che questo tragico momento che affligge l’umanità faccia il suo decorso per ritrovarci poi tutti insieme a godere della Bellezza in ogni sua forma e sfaccettatura; […] Qualche giorno fa notai l’annuncio di un concorso di canto lirico virtuale, inusuale per i tempi, che mi ha destato parecchia curiosità, così di getto ho registrato col cellulare un video musicale nel salotto di casa mia. Ho ricreato con l’aiuto della fantasia la scena di un opera lirica a me tanto cara ed altamente attuale, “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, cantando la famosa aria della fanciulla giapponese Cio cio San “Un bel dì vedremo”. […] Ho così deciso di inviare il mio video e di concorrere al Primo Concorso di Canto Lirico Virtuale SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins che si svolge interamente sulla piattaforma facebook ed al quale ognuno di voi è libero di poter partecipare votando il video e la performance che più vi piace. Questo è il link sul quale potete visionare il mio video: QUI IL LINK DEL VIDEO

Altrimenti troverete il video sul mio profilo Facebook: Eva Catherine Polimeni.

La modalità di votazione, qualora la mia esibizione vi abbia colpiti è semplicissima: basta aprire il link e lasciare il commento “Io voto Eva Polimeni”! Sarete così protagonisti insieme a me della mia eventuale vittoria. Spero che il mio video, sebbene per sei minuti circa, possa regalarvi una piccola emozione, un sorriso, una carezza di conforto. Mi auguro che la mia città, tutta Italia, i nostri cari amici della Cina ed il mondo intero si risollevi da questa situazione terrificante che ha toccato ognuno nel profondo. Rivolgo una preghiera a tutte le vittime di questo virus, a chi ne sta lottando, a tutti coloro che soffrono nel mondo, ed un caldo abbraccio alle famiglie che hanno subito la grave perdita dei loro cari. Un pensiero va a parte della mia famiglia, ai miei fratelli e le loro compagne che sono lontani da casa, e si ritrovano nelle zone più colpite dal virus. STATE A CASA come me, create, leggete, cantate, suonate, cucinate, fate l’amore e praticate gentilezza, e vedrete che insieme ce la faremo.”

Lettera firmata Eva Polimeni

