Anche Reggio Calabria sarà rappresentata a “Una Nave dei libri per Barcellona”

22 Aprile 2020 12:44

Reggio Calabria, sarà un appuntamento imperdibile quello di giovedì 23 aprile: una diretta streaming da tutta Italia in occasione della Giornata mondiale del libro con autori, scrittori, artisti e musicisti rappresentativi della scena nazionale

Sarà un appuntamento imperdibile quello di giovedì 23 aprile: una diretta streaming da tutta Italia in occasione della Giornata mondiale del libro con autori, scrittori, artisti e musicisti rappresentativi della scena nazionale. Nomi come Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Maurizio de Giovanni, Grazia di Michele, Mimmo Locasciulli, Melania Mazzucco, David Riondino, Peppe Servillo, Andrea Vitali, Massimo Zamboni e tantissimi altri si alterneranno sul palcoscenico virtuale dell’evento, realizzato dalla rivista letteraria Leggere:tutti che ormai da 10 anni organizza “Una Nave dei libri per Barcellona”.

Per l’edizione di quest’anno, a causa del Coronavirus, la traversata verso Barcellona con la nave non potrà avere luogo ma si potrà comunque “Navigare con i libri e le parole”. Leggere:tutti ha, infatti, chiamato tutti coloro che sono stati, o sarebbero stati nel 2020, protagonisti sulla Nave dei libri a un grande evento in diretta a partire dalle ore 10:00 fino alle 20:00 di giovedì 23 aprile, con interventi, presentazioni di libri, esibizioni musicali e performance che si svilupperanno intorno a tre parole: “Cooperazione, Solidarietà e Gratitudine”.

All’interno del ricco programma, alle ore 18:00, nella sezione Libri e Musica con Eugenia Romanelli, Grazia Di Michele e Mimmo Locasciulli, è previsto l’intervento da Reggio Calabria con Katia Colica e Antonio Aprile che in streaming, rigorosamente dalla loro casa nella città dello Stretto, proporranno un reading. La performance, con le musiche originali di basso e synth eseguite da Antonio e i testi della scrittrice, presenterà in anteprima anche un breve estratto del nuovo romanzo di Katia Colica, “Non questa volta” edito da Castelvecchi, che avrebbe dovuto essere nelle librerie proprio in questi giorni ma la cui uscita, proprio a causa dell’emergenza Coronavirus, è stata posticipata.

Nell’arco della programmazione, anche un omaggio allo scrittore recentemente scomparso, Luis Sepúlveda con Maurizio de Giovanni. A coordinare le dieci ore in diretta saranno Annalisa Nicastro, Sergio Auricchio, Sandro Capitani, Luisa Sodano, Bruno Gambacorta, Eugenia Romanelli, Gianni Zagato che cureranno gli incontri tramite Skype e il canale YouTube con tutti i protagonisti: Eraldo Affinati, Viola Ardone, Paolo Ambrosini, Antonio Aprile, Allegra Bartalucci, Olivia Belli, Renato Bernardi, Annarita Briganti, Valerio Calzolaio, Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Katia Colica, Claudio Damiani, Maurizio de Giovanni, Stanislao de Marsanich, Oscar di Montigny, Antonello Giannelli, Pietro Greco, Giordano Bruno Guerri, Veit Heinichen, Mimmo Locasciulli, Pierluigi Lopalco, Gino Manfredi, Stefano Mantegazza, Giusy Mantione, Giuseppe Marchetti Tricamo, Melania Mazzucco, Peppe Millanta, Carlo Ottaviano, Fabrizio Paterlini, Telmo Pievani, Plutonium Baby, Roberto Riccardi, David Riondino, Eugenia Romanelli, Valerio Rossi Albertini, Carlotta Rondana, Donald Sassoon, Gaetano Savatteri, Silvia Scapinelli, Maurizio Serra, Peppe Servillo, Marco Spagnoli, Simona Sparaco, Emanuele Trevi, Valerio Varesi, Andrea Vitali, Massimo Zamboni, Giorgio Zanchini, Voci nel Deserto.

Gli autori potranno rispondere a domande da far pervenire attraverso mail, Whatsapp e Whatsapp Audio.

Come partecipare: Info sul sito Leggere Tutti

Inoltre inviando una mail a info@leggeretutti.it si riceveranno aggiornamenti e variazioni del programma, sarà possibile prenotare copie dei libri con dedica degli autori e chi vorrà riceverà in omaggio l’ultima copia di Leggere:tutti in formato digitale.