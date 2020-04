Reggio Calabria: la preghiera di Don Zampaglione a S. Giovanni Paolo II

2 Aprile 2020 12:36

Reggio Calabria: Don Giovanni Zampaglione ha voluto recitare la preghiera per chiedere la grazia a S.Giovanni Paolo II

Don Giovanni Zampaglione, nel suo appuntamento quotidiano con la preghiera, nell’attesa del Rosario di stasera alle ore 21:00 a livello mondiale, ha voluto recitare la preghiera per chiedere “la grazia a S.Giovanni Paolo II. Ringrazio il direttore di Radio Studio 95 e Melito tv , Bruno Taverna, per avermi dato la possibilità di poter registrare questo audio-video con immagini presi dal web, ove ognuno ascoltando e pregando con questa preghiera, rivolgendosi a S.Giovanni Paolo II, può chiedere la grazia necessaria. Oggi ricorre il 15esimo anniversario della sua morte- prosegue don Giovanni Zampaglione nella sua riflessione- quale migliore occasione in questi giorni difficili e fragili che stiamo vivendo” per chiedere l’intercessione di S.Giovanni Paolo II. Faccio mie le parole di Papa Francesco: “Vi incoraggio e vi invito ad affidarvi alla Divina Misericordia e all’intercessione di S.Giovanni PaoloII e soprattutto invito tutte le famiglie sparse nel mondo a pregare ogni giorno e con il Rosario. Coraggio con l’aiuto di Dio ce la faremo”, conclude.

Valuta questo articolo