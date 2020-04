Reggio Calabria: la Polizia Municipale raccoglie generi alimentari per donarli ai bisognosi

11 Aprile 2020 20:42

Reggio Calabria: consegna della “busta solidale”, iniziativa ideata dagli Agenti della Polizia Municipale

Nel pomeriggio odierno è stata effettuata consegna della “busta solidale”, iniziativa ideata dagli Agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria, finalizzata alla raccolta di generi alimentari contenuti appunto in ogni singola “busta”, che verrà donata direttamente da personale del Corpo, ad ogni famiglia, che ne ha fatto richiesta mediante i canali ufficiali della Protezione civile comunale. L’iniziativa proposta da un singolo agente è stata subito condivisa dal Comandante Salvatore Zucco e da moltissimi appartenenti alla polizia municipale, oltre che dal personale civile e perfino da agenti in pensione, che hanno contribuito fattivamente per la buona riuscita. Certamente il gesto non è risolutivo, ma probabilmente servirà a dare un momento di sollievo a persone che in questo periodo hanno maggiori difficoltà. Seguono rilievi e video della consegna di oggi pomeriggio.