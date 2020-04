Reggio Calabria, Pasqua senz’acqua da Pietrastorta a Ravagnese: città completamente a secco

12 Aprile 2020 11:24

Reggio Calabria, città senz’acqua nel giorno di Pasqua

E’ una Pasqua anomala per i reggini, che come tutti gli italiani sono costretti oggi a rimanere chiusi nelle loro case per il ferreo lockdown imposto dal Governo al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Che vuoi che sia, ognuno a casa propria: è un piccolo sacrificio per un grande risultato. Se non fosse che nelle case di Reggio Calabria non scorre neanche… l’acqua! E nonostante siamo ancora a metà Aprile e arriviamo da settimane di piogge costanti, con i torrenti ingrossati senza alcun rischio di siccità, i reggini non hanno acqua: stamattina abbiamo ricevuto una pioggia di segnalazioni dai residenti di varie zone della città, in modo particolare Pietrastorta e Ravagnese, dove i rubinetti sono completamente a secco. Eppure il Sindaco poco tempo fa annunciava con toni trionfali di aver “posto fine alla sete di Reggio” con l’acqua della Diga del Menta.

Che però la gente non ha mai visto.