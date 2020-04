Reggio Calabria: rubate le macchine e le attrezzature agricole alla Cooperativa Agricola Terre Grecaniche di Palizzi, la solidarietà della Condotta Slow Food

2 Aprile 2020 11:46

Reggio Calabria: gravissimo atto di intimidazione della criminalità organizzata nei confronti della Cooperativa Agricola Terre Grecaniche di Palizzi: rubate tutte le macchine e le attrezzature agricole per un valore di circa 90.000 €

“Nei giorni scorsi un pesante furto è avvenuto nei confronti della Cooperativa Agricola “Terre Grecaniche” di Palizzi. Un vile gesto per una Cooperativa che da tempo tenta di costruire, con dedizione e impegno, un’altra immagine della Calabria”. E’ quanto scrivono in una nota Antonio, Cristina, Donatella, Francesco, Giuseppe, Magdalena, Mariella, Michelangelo, Salvatore della Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica. “Il furto di gran parte di macchine e attrezzature, mette in ginocchio una piccola azienda agricola che ha recuperato terreni abbandonati e ripristinato vigneti; che ha creato nuovi posti di lavoro in un’area, quella grecanica, in continuo spopolamento; che è diventata un esempio di come si può produrre nel rispetto dell’ambiente. Da qualche anno infatti, grazie a pratiche di agricoltura biologica, i vini BIO di Terre Grecaniche sono presenti anche nella Guida Slowine di Slow Food Editore. Noi della Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, sempre schierati a favore di produttori onesti e percorsi di legalità, esprimiamo la nostra solidarietà a Francesco e Salvatore, nostri soci, e a Carmelo, Gianni e Nino. Fiduciosi che la Cooperativa “Terre Grecaniche” non si fermerà, da parte nostra continueremo a impegnarci affinché ci sia sempre più spazio per l’agricola e l’economia sana accessibile a tutti. Voler bene alla Terra significa anche abbracciare la Legalità, siamo sicuri che solo attraverso le nostre scelte quotidiane e la creazione di reti virtuose è possibile il cambiamento. Il cambiamento per una Calabria più “buona, pulita e giusta”, conclude.

