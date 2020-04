Reggio Calabria: muore il padre della sindacalista Luciana Giordano, il cordoglio di Vincenzo Sera

5 Aprile 2020 16:54

Sera: “la CISL Funzione Pubblica di Reggio Calabria si unisce tutta al dolore della Segretaria Generale della CISL FP Calabria, Luciana Giordano, per la perdita del suo amato padre”

“La CISL Funzione Pubblica di Reggio Calabria si unisce tutta al dolore della Segretaria Generale della CISL FP Calabria, Luciana Giordano, per la perdita del suo amato padre”, è quanto scrive in una nota il segretario generale Vincenzo Sera. “La sua visione della famiglia, sempre presente e spesso trasferita nell’ambiente Sindacale, lascia intendere il vuoto che il suo caro Papà lascia. Senza la convinzione di poter compensare ad un così forte dolore ma con tutto l’affetto che ci lega e che deriva dai suoi esempi, ci sentiamo al suo fianco, idealmente nello stesso luogo, con il resto della sua famiglia, cosa a noi gradita ma non possibile per l’emergenza in atto. Possa il nostro abbraccio raggiungerti e farti sentire la nostra presenza. “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo”.

(Agostino d’Ippona)”, conclude.

Valuta questo articolo