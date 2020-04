Reggio Calabria: il gruppo “La Proposta” non si ferma, sabato 2 maggio iniziativa in diretta facebook con Carlo Cottarelli

30 Aprile 2020 16:19

Il Gruppo Studentesco “La Proposta”, operante all’interno dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, organizza la diretta Facebook, Sabato 2 Maggio ore 18:30, dal titolo “L’Economia globale ai tempi del Covid-19” con Carlo Cotticelli

Quando le situazioni di difficoltà vengono convertite in opportunità, diventa doveroso sottolineare i meriti e le capacità di una generazione dalle “mille risorse”, che, in tempi di Covid-19 trova il modo di continuare a correre in direzione futuro. Questo è il caso del Gruppo Studentesco “La Proposta”, operante all’interno dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Utilizzando in modo attivo e profittevole il potere del web, i giovani reggini azzerano i chilometri e regalano alla comunità studentesca e alla cittadinanza una splendida occasione di crescita e approfondimento, con un ospite di caratura internazionale: il Professore Carlo Cottarelli. Tra le massime autorità in materia di Economia, Cottarelli sarà protagonista – insieme agli Studenti e al Direttore del Dipartimento DiGies Professore Massimiliano Ferrara – di un dibattito riguardante gli effetti del Coronavirus sull’Economia Globale, tema tanto economico quanto attuale. Ancora una volta l’asse studenti-docenti si conferma vincente. Da sempre pronto ad incoraggiare e supportare l’attività dei ragazzi, il Corpo Docenti si dimostra “guida” – anche a distanza – nella formazione culturale e personale delle giovani generazioni. In quest’ottica, fondamentale è la cooperazione del DiGiES, nella persona del Professore Massimiliano Ferrara. Il Direttore del Dipartimento d’Eccellenza ha accolto entusiasta il format Live, sostenendo in maniera attiva l’operato del Gruppo “LaProposta”. L’iniziativa sarà trasmessa in Diretta Sabato 2 Maggio alle ore 18:30 dalla Pagina Facebook “LaProposta – Gruppo Studentesco”, e le sorprese non finiscono qui.