Reggio Calabria: Massimiliano Ferrara nominato delegato italiano nell’European Mathematical Society

10 Aprile 2020 17:16

Reggio Calabria: Massimiliano Ferrara, Direttore del Digies, nominato delegato italiano nell’European Mathematical Society

L’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali ha formalizzato nei giorni scorsi la nomina ufficiale di Massimiliano Ferrara a Council Full Member Delegate in rappresentanza del nostro Paese presso la prestigiosa European Mathematical Society Council punto di riferimento internazionale per la Matematica applicata all’Economia ed alla Finanza. È un incarico di grande prestigio per il Direttore del Dipartimento Digies dell’Università Mediterranea, accolto con particolare soddisfazione negli ambienti accademici, soprattutto per il riconoscimento nei confronti di un Accademico di una Università meridionale in rappresentanza dell’Italia in seno alla prestigiosa istituzione europea che svolge un ruolo di Coordinamento della Ricerca nell’ambito degli studi matematici puri e applicati in tutti i Paese membri. L’incarico al Prof. Massimiliano Ferrara giunge a riconoscimento di una importante e continua attività di studio e ricerca nell’ambito della matematica applicata in campi estremamente rilevanti delle scienze economiche e finanziarie. La prima riunione del nuovo Consiglio EMS è prevista a BLED in Slovenia il prossimo 4 luglio 2020, emergenza Covid-19 permettendo.

Massimiliano Ferrara è Professore Ordinario di “Metodi matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e finanziarie”. Dal 2018 è Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria di cui è anche componente del Senato Accademico. Dal 2013 è Research Affiliate presso l’ICRIOS – Invernizzi Center for Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship dell’Università Bocconi di Milano. Già Consigliere Generale della Fondazione Istituto Banco di Napoli, Pro Rettore Vicario dell’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, Direttore generale del Dipartimento Cultura, Ricerca, Istruzione della Regione Calabria

È stato Visiting Professor presso prestigiose Università e Accademie internazionali tra cui ricordiamo la Harvard University, Cambridge (USA), la Western Michigan University (USA), la Morgan State University, Baltimora (USA), la Northeastern University di Boston (USA) e il Center for Dynamics dell’Università di Dresda in Germania. È Membro ufficiale della Mathematical Association of America e dell’Indian Academy of Mathematics. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal 2010 “per meriti scientifici internazionali”, il suo nominativo è stato inserito nella prestigiosa Enciclopedia telematica statunitense Hmolpedia sugli studi relativi alla Termodinamica e alla Fisica teorica ed applicata, per aver offerto un contributo decisivo alla nascita e allo sviluppo della Teoria scientifica denominata “Economic geometric dynamics”.