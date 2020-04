Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “da più di un mese riparazione abbandonata in via Veneto” [FOTO]

14 Aprile 2020 11:34

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “da più di un mese per una riparazione abbandonata si è creato un laghetto in via Veneto”

Si è creato un “laghetto” in via Vittorio Veneto angolo via Benassai a Reggio Calabria per via di una riparazione abbandonata, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Un cittadino denuncia: “è più di un mese che la situazione è così, a voi ogni commento”.