Reggio Calabria sotto shock per l’improvvisa morte di Mario Flecchia

21 Aprile 2020 22:50

Reggio Calabria: sgomento in città per la morte di Mario Flecchia

Grande tristezza e sgomento in queste ore a Reggio Calabria per la morte di Mario Flecchia, molto noto e stimato in città. Aveva appena 56 anni ed è stato trovato in casa morto stamattina, ma il decesso è di oltre una settimana fa. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un infarto che non gli ha dato tempo di avvertire nessuno, tra Pasqua e Pasquetta. L’uomo viveva da solo e soffriva di diabete ma proprio qualche giorno prima della sua morte aveva dialogato con qualche amico che testimonia quanto fosse di buon umore e in ottima forma. Flecchia era molto impegnato in varie attività sociali, politiche e universitarie.