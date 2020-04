Reggio Calabria, lettera di Riccardo Mauro al Comandante della Polizia Metropolitana: “state svolgendo uno straordinario lavoro in questi giorni difficili”

10 Aprile 2020 15:02

Reggio Calabria, lettera di Riccardo Mauro al Comandante della Polizia Metropolitana: “vivo compiacimento e profonda gratitudine per lo straordinario lavoro svolto, in questi giorni di emergenza sanitaria”

In una lettera inviata al Comandate del Corpo della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria, Domenico Crupi, il vicesindaco Riccardo Mauro, facendosi interprete anche dei sentimenti del Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha espresso “il più vivo compiacimento e la profonda gratitudine per lo straordinario lavoro svolto, in questi giorni di emergenza sanitaria, dai componenti del Corpo di Polizia e della Protezione Civile. Il personale da lei egregiamente diretto, con encomiabile spirito di adattamento – è scritto nella missiva – ha fornito, con preparazione e competenza, un contributo essenziale tramite l’impegno in prima linea nell’assistenza alle persone più fragili, nel controllo del territorio, nel garantire la sicurezza malgrado la carenza di organico”.

Ed ancora: “la preziosa sinergia collaborativa dei nostri Agenti, donne e uomini di valore, si è rivelata fondamentale per infondere nella popolazione metropolitana il senso di appartenenza e di protezione. Pertanto, la Città Metropolitana è orgogliosa del Corpo di Polizia Metropolitana e della Protezione Civile e ne riconosce l’encomiabile alto senso civico e la dedizione al proprio servizio. Le sarò grato – conclude Mauro nella lettera rivolta al Comandante Crupi – se vorrà rendere edotto il personale del sentimento di gratitudine e di apprezzamento, consegnando ad ogni singolo agli auguri di una Pasqua serena da estendere alle famiglie”.