3 Aprile 2020 17:08

Incidente stradale a Reggio Calabria: scontro tra una moto e un’auto in via Pio XI. Necessario l’intervento dell’ambulanza

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Pio XI a Reggio Calabria. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo in moto che, dopo uno scontro con una Citroen C3, è caduto sull’asfalto procurandosi gravi danni al viso. E’ stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Sul posto la Polizia Locale sta procedendo ad effettuare gli accertamenti del caso ai fini della ricostruzione della dinamica.

