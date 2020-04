Reggio Calabria: incidente sul Lungomare, auto si schianta contro un lampione

11 Aprile 2020 15:32

Reggio Calabria: auto va a sbarre contro un lampione della luce sulla via Marina alta

Un incidente si è verificato questa mattina nel centro storico di Reggio Calabria: un’auto, per cause in fase di accertamento, è andata a sbattere contro un lampione della luce sulla via Marina alta, all’altezza del Grande albergo Miramare come possiamo osservare nella foto a corredo dell’articolo.