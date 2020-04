Reggio Calabria, incidente in autostrada tra Catona e Campo Calabro: coinvolto furgone, strada bloccata [LIVE]

6 Aprile 2020 19:08

Reggio Calabria: per incidente traffico bloccato in direzione nord lungo l’A2 tra Catona e Campo Calabro

A causa di un incidente il traffico è temporaneamente bloccato in direzione nord sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Catona e Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un furgone.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

Valuta questo articolo