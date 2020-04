Reggio Calabria, incendio in una nota macelleria di Piazza Duomo: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

30 Aprile 2020 18:18

Reggio Calabria, i Vigili del Fuoco hanno dovuto domare le fiamme di un incendio esploso in una macelleria a pochi passi di Piazza Duomo

E’ divampato un incendio all’interno di una nota macelleria del centro di Reggio Calabria. Nel pomeriggio presso il locale, situato in Via Crocefisso, ad un passo da Piazza Duomo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno provveduto a domare le fiamme prima, riuscendo a spegnerle prima che queste raggiungessero i negozi nelle immediate vicinanze. In salvo i proprietari della macelleria che al momento del principio dell’incendio. Dai primi accertamenti condotti dai Carabinieri e della Polizia di Stato la causa dell’incendio sembrerebbe accidentale, di un corto circuito elettrico generato da un frigorifero.