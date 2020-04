Reggio Calabria, il club Inner Wheel dona 1.110 euro al gruppo “Genezareth, un riparo per la crisi”

17 Aprile 2020 15:46

Ancora una volta il club Inner Wheel di Reggio Calabria si è attivato per sostenere la città che vive un momento particolarmente tragico: quello della lotta al Coronavirus

Ancora una volta il club Inner Wheel di Reggio Calabria si è attivato per sostenere la città che vive un momento particolarmente tragico: quello della lotta al Coronavirus! Fortemente motivate nel loro spirito di solidarietà, le socie del club cittadino hanno unito le loro forze, raccogliendo 1.110 euro e donando la cifra al gruppo “Genezareth, un RIPARO per la crisi” . Promosso dalla Caritas Diocesana di Reggio Calabria, dal Centro di Ascolto Diocesano, “Monsignor Giovanni Ferro di Reggio Calabria”, dall’ Associazione Piccola Opera Papa Giovanni” e dalle parrocchie di San Agostino, San Paolo alla Rotonda e San Nicola di Bari Santa Maria della Neve, l’Emporio Genezareth ha sede presso i locali parrocchiali della chiesa di Santa Maria della Neve in località Riparo di Reggio Calabria. E’ nato per accogliere ed ascoltare le persone in difficoltà; per ridare loro dignità, sostenendole affinchè siano soggetti attivi e non assumano atteggiamenti di passività di fronte alle difficoltà. E’ nato, inoltre, per rendere autonome e consapevoli le scelte d’acquisto. Il gruppo intende “dare concretezza alla solidarietà” non solo con l’aiuto alimentare, ma anche con la valorizzazione delle relazioni, educando ad uno stile di vita improntato ad un consumo responsabile, alla riduzione dello spreco alimentare, e vuole creare una “rete solidale virtuosa” tra imprenditori, associazioni ed istituzioni, per cercare insieme formule, strumenti e mezzi per favorire il reinserimento dei soggetti in stato di disagio tutelandone la loro dignità.

I servizi dell’emporio sono riservati ai nuclei familiari, italiani e stranieri, con presenza di minori residenti e/o domiciliati nel Comune e comunque nell’ambito della Diocesi Reggio Calabria Bova che versino in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale. Il club Inner Wheel di Reggio Calabria, quale appartenente ad una grande Associazione che fonda il suo esistere su principi di solidarietà e di amicizia, ben si inserisce, quindi nell’ottica di positiva attività di tante persone che intendono aiutare coloro che versano in una situazione di disagio e che hanno esigenze di ritorno ad una vita dignitosa. Entusiasta la risposta di don Nino Russo , responsabile dell’Emporio Genezareth a Cannavò- Riparo, il quale si è dichiarato “grato all’ associazione per la lodevole sensibilità e l’iniziativa organizzata per aiutare tante famiglie bisognose della nostra città toccate dalle disastrose conseguenze del coronavirus”. Una Pasqua serena per le socie del club Inner Wheel di Reggio Calabria, liete di aver dato un valido contributo a tante persone sofferenti.