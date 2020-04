Reggio Calabria, Hospice “Via delle Stelle” a rischio chiusura. Musella: “intervenga il presidente Santelli”

11 Aprile 2020 13:15

Reggio Calabria, Hospice “Via delle Stelle” a rischio chiusura. Musella: “chiediamo alla Presidente Jole Santelli che ben conosce il problema di questa malattia,di intervenire, aiutando chi soffre”

“Rischio chiusura per l’Hospice “delle Stelle” a causa delle gravissime difficoltà economiche in cui versa la struttura. Asp e Regione non pagano”. La denuncia è di Vincenzo Trapani Lombardo in una nota alla stampa. Devo esprimere tutto il mio sdegno nei riguardi di un sistema fasullo e di una politica inconsistente“, è quanto scrive in una nota Adriana Musella. “La qualità del servizio ,l’amore con cui gli operatori dell’hospice assistono I sofferenti, sono inversamente proporzionali al menefreghismo e al nulla dimostrato dalla classe dirigente.Chiediamo alla Presidente Jole Santelli che ben conosce il problema di questa malattia,di intervenire ,aiutando chi soffre. Chiediamo ai cittadini di contribuire ad un aiuto concreto ,ovviando alle tante chiacchiere istituzionali.Invitiamo chi ha qualche soluzione da proporre a farsi avanti. Il danno di una chiusura sarebbe incalcolabile ed ingiusto nei riguardi di tanti nostri fratelli e sorelle che versano in condizioni disperate,con l’incubo del domani”, conclude.