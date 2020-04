Reggio Calabria, grave incidente in centro: 2 donne ferite, trasportate d’urgenza in Ospedale [FOTO e DETTAGLI]

16 Aprile 2020 11:43

Reggio Calabria, grave incidente stamattina intorno alle ore 10:30 in pieno centro

Pauroso incidente stamattina in via Reggio Campi, nella zona collinare del centro di Reggio Calabria, dove intorno alle 10:30 una donna a bordo di una Fiat Panda – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un’altra auto parcheggiata su cui stava salendo un’altra signora. Le due donne sono rimaste ferite e sono state soccorse urgentemente dal 118 e trasportate in Ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa al traffico fino all’intervento del carro attrezzi che ha rimosso i veicoli incidentati, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.