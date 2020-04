Coronavirus a Reggio Calabria, la Gelateria Cesare riapre i battenti e coccola i propri clienti con la consegna a domicilio [INFO UTILI]

17 Aprile 2020 13:10

Coronavirus a Reggio Calabria: la gelateria Cesare riprende la produzione con la consegna a domicilio

La famosa gelateria Cesare di Reggio Calabria riapre i battenti per la gioia dei golosi clienti che in queste settimane non hanno potuto gustare il suo gelato. Da ieri infatti Cesare ha deciso di riaprire e addolcire il palato dei clienti con la consegna a domicilio. Dal martedì alla domenica, il famoso chioschetto verde sul Lungomare Falcomatà, consente ai propri clienti di gustare il prelibato gelato comodamente a casa ordinandolo online oppure inviando un messaggio whatsapp al 3929402220 dalle 16:30 alle 21.

Davide De Stefano, titolare della nota gelateria Cesare, aveva deciso di abbassare le serrande il 13 marzo dopo l’annuncio del Premier Conte che aveva emanato il decredo del Governo imponendo la chiusura degli esercizi commerciali per fronteggiare l’emergenza Coronaviru e da ieri ha deciso di riprendere l’attività.