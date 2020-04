Reggio Calabria, distrutta la sede della Fondazione “Italo Falcomatà”, la solidarietà del Presidente Tallini

25 Aprile 2020 10:34

Solidarietà del presidente del consiglio regionale Domenico Tallini al sindaco di Reggio Calabria per gli atti vandalici alla sede della Fondazione Italo Falcomata: “episodio grave e preoccupante. Nell’esprimere, a nome mio personale e dell’Assemblea regionale che rappresento, solidarietà al sindaco di Reggio Calabria ed alla sua famiglia per la devastazione della sede della Fondazione Italo Falcomatà, mi auguro che i responsabili siano individuati e consegnati alla giustizia. In questa fase di terribile crisi economica e di disorientamento generale che per molti aspetti evocano alte drammatiche crisi sociali del passato, ci sarebbe bisogno di comportamenti responsabili e ispirati al massimo rispetto delle basilari regole della convivenza civile, piuttosto che di vandalismi cosi deplorevoli che generano sconcerto e indignazione”.