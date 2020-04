Reggio Calabria: la Federazione Italiana Scuole Materne chiede l’istituzione di un tavolo tecnico

28 Aprile 2020 18:15

Reggio Calabria: la Federazione Italiana Scuole Materne chiede al Comune la creazione di un urgente tavolo tecnico, come già fatto in molte altre Regioni e Comuni Italiani, al fine di creare una equipe dedicata all’infanzia

Di seguito il testo integrale della lettera della Federazione Italiana Scuole Materne al sindaco di Reggio Calabria, all’assessore alle Politiche Sociali, all’assessore all’Istruzione:

“Il Coronavirus, ha investito tutti come uno tsunami, ci ha travolti lasciandoci confusi, e adesso, ritirandosi l’onda, lascia pezzi di tutti noi, che oggi, nell’emergenza, siamo chiamati necessariamente a rivedere modelli e stili di vita, comportamenti ed abitudini. La situazione causata dalla pandemia non ha lasciato fuori nessuno e appare particolarmente allarmante l’impatto che essa sta avendo nella vita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze che vivono nel nostro Paese. Sono fuori dalle loro scuole, non partecipano ad attività di gruppo artistiche, ludiche, e sportive, e gli è stato negato qualsiasi occasione di socializzazione quotidiana, nonché la rete stabile e rassicurante degli affetti familiari, quali i nonni. Il mondo dell’Infanzia quindi e, conseguentemente le loro famiglie, che si sono trovate a dover gestire con mezzi e strumenti propri l’emergenza, sono forse i soggetti più colpiti dalle restrizioni di questa emergenza sanitaria sia nell’immediato, e, come sembra, anche nelle prossime fasi. Molte famiglie si ritrovano ad affrontare forti difficoltà per conciliare il lavoro con i bisogni di attenzione, accudimento e cura dei loro bambini, privati di quella rete di servizi (asili, scuole, nonni, spazi ludici e ricreativi), che fino ad oggi si sono presi cura di loro permettendo il regolare svolgimento delle routine quotidiane e il regolare svolgimento delle attività lavorative. In alcuni casi queste difficoltà sono anche amplificate da situazioni di disagio pregresse, presenza di disabili in famiglia o difficoltà economiche, che rendono ancora più complessa la gestione di qualunque attività in tempo di emergenza. I bambini sono stati diligenti, giudiziosi e silenziosi, ora hanno il diritto di essere messi al centro e di essere ascoltati. Non chiamiamoli i cittadini di domani, i bambini sono cittadini da subito e in quanto tali non possono essere ignorati nei loro diritti fondamentali e nei loro bisogni di base e noi adulti, e ancor di più le istituzioni, oggi hanno il dovere, nel bisogno, di garantire e tutelare i più fragili e i più deboli, non ignorandoli, ma trovando le migliori soluzioni affinché i loro diritti di base non vengano negati. E’ tempo quindi di ripartire, nell’emergenza ci siamo chiusi, comprensibile, giusto e necessario, ma ora bisogna pensare alle soluzioni, le migliori possibili per ricominciare a vivere la nostra vita. Reinventiamoci, ma non neghiamo ai bambini il loro diritto al gioco, allo stare insieme, alla relazione come luogo di crescita. Per tale motivo, per essere pronti a gestire nel migliore dei modi, con serietà e professionalità le prossime fasi nella piena volontà di far ripartire tutto, anche e soprattutto la vita dei più piccoli, la Fism Provinciale che rappresenta sul tutto il territorio provinciale un consistente numero di scuole dell’infanzia paritarie e di servizi educatici per la prima infanzia chiede al Comune di Reggio Calabria, la creazione di un urgente tavolo tecnico, come già fatto in molte altre Regioni e Comuni Italiani, al fine di creare una equipe dedicata all’infanzia: che, con gli Assessori di riferimento, esperti, pediatri, pedagogisti, psicologi, gestori di nidi e scuole dell’infanzia, unitamente al garante dell’infanzia, si confronterà al fine di trovare soluzioni e proposte per migliorare la situazione dei più piccoli e rispondere al meglio alle loro esigenze e a quelle delle famiglie, affinché i loro diritti di base non vengano negati”.