Reggio Calabria, Milia (FI): ‘’Falcomatà ipocrita: ha iniziato così una campagna elettorale senza scrupoli”

23 Aprile 2020 10:54

Reggio Calabria, Milia (FI): “Falcomatà ipocrita: dopo anni di silenzio su qualsiasi tema riguardasse la nostra città e la Reggina, mentre oggi ne parla come se l’avesse sempre sostenuta”

“Il sindaco Falcomatà in queste ultime settimane sembra essersi svegliato tutto d’un tratto! Dopo oltre 5 anni di assoluto silenzio su qualunque problema affligga la Città, di punto in bianco, a pochi mesi dalle elezioni dà segnali di esistenza, sembra quasi aver iniziato a comprendere il ruolo che ricopre“. E’ quanto scrive in una nota Federico Milia, Coordinatore Forza Italia Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Ha iniziato così – prosegue- una campagna elettorale senza scrupoli, sfruttando qualsiasi argomento pur di far parlare di sé, collezionando ad ogni uscita brutte figure su brutte figure, come se non bastassero le innumerevoli già incassate nel corso del suo mandato. Come ad esempio con l’ultima sterile polemica, in ordine cronologico, in cui attacca addirittura l’Asp, “costringendo” il Direttore dell’azienda sanitaria a ricordargli la totale mancanza di aiuti ricevuti dall’inquilino di palazzo San Giorgio, anche in questi durissimi giorni di emergenza sanitaria. Ed ancora, parla degli stipendi dei dipendenti dell’AVR come se non ci fosse alcun problema, mentre sa bene che molti dipendenti non ricevono lo stipendio addirittura dal mese di dicembre 2019. Non risparmia interventi neanche sull’Aeroporto Tito Minniti, dopo che per oltre 5 anni è stato totalmente inerte anche davanti allo spettro della chiusura. Parla, addirittura, della Reggina e si rivolge alla società dicendo di essere disponibile a trovare qualsiasi soluzione per organizzare eventuali festeggiamenti, come se la città ed i tifosi avessero dimenticato la totale assenza di supporto alla società durante e subito dopo le operazioni d’acquisto (per settimane si rifiutò di ricevere il neo presidente)”.