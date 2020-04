Reggio Calabria, fake news su maxi-sbarco di migranti al porto. La Capitaneria: “è una notizia di 4 anni fa”

14 Aprile 2020 16:30

Reggio Calabria, fake news sullo sbarco di una nave carica di immigrati che sarebbe giunta stamattina al porto: è una notizia di quattro anni fa

L’ennesima fake news corre sul web ai tempi del Coronavirus: non c’è stato alcuno sbarco di immigrati oggi al porto di Reggio Calabria. Lo conferma la Capitaneria di Porto, che con una breve nota inviata ai giornalisti chiarisce che “ci è stato segnalato che 2 testate giornalistiche hanno pubblicato una notizia di un presunto sbarco… FAKE NEWS… si tratta di una notizia che risale al 14 aprile 2016“. Il 14 aprile 2016, effettivamente, erano sbarcati al porto di Reggio 558 immigrati a bordo della Cicala Fulgosi P490, come si può consultare dall’archivio di StrettoWeb. Ma sono passati 4 anni: oggi al porto non è arrivato proprio nessuno…