Reggio Calabria: domani evento live sul web organizzato dalla Compagnia Teatrale Scena Nuda

17 Aprile 2020

Reggio Calabria: evento live sul web organizzato dalla Compagnia Teatrale Scena Nuda. Il sipario si aprirà Sabato 18 Aprile alle 19:30 con una Performance su W. Shakespeare di Cesare Catà

Dal seme del Progetto Reacting sono nati spontaneamente dei germogli alimentati dal desiderio di fare, stare insieme per continuare a condividere passioni e attitudini. Questo tempo nuovo ci impone uno sconvolgimento delle nostre abitudini, costrette ad essere riconvertite seguendo percorsi e strade inesplorate. Con questo spirito nasce l’ evento live organizzato dalla Compagnia Teatrale Scena Nuda sulla piattaforma Zoom. Il sipario si aprirà Sabato 18 Aprile alle 19:30 con una Performance su W. Shakespeare di Cesare Catà. Filosofo e performer teatrale, autore di saggi di filosofia e letteratura, di traduzioni, di testi drammatici, e del libro di racconti “Efemeridi. Storie, amori e ossessioni di 27 grandi scrittori”. Si esibisce regolarmente con monologhi e lezioni-spettacolo sia in teatro che in luoghi inusuali come pub, boschi, ristoranti e spiagge e per noi su Zoom! Introduce Lucrezia Ercoli. Direttrice artistica di “Popsophia“, Festival internazionale di filosofia del contemporaneo. È dottore di ricerca in “Filosofia e Teoria delle Scienze Umane” presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Già docente presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, dall’anno accademico 2017/2018 è docente di “Storia dello spettacolo” presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria ed insegna Storia della Televisione (fenomenologia dei media) e “Filosofia dell’arte e dello spettacolo” presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. L’evento è gratuito. Se desideri partecipare puoi dare conferma tramite Facebook e inviare una mail di conferma a: live@scenanuda.it per ricevere l’invito alla Sala virtuale sulla piattaforma Zoom I posti sono limitati, la prenotazione è dunque necessaria!