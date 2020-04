Reggio Calabria: disservizi idrici nel Centro Storico [INFO]

22 Aprile 2020 17:21

Reggio Calabria, questa sera si verificheranno disservizi all’erogazione idrica in tutto il comprensorio del centro storico cittadino

A causa di un intervento ad una condotta comunale in via Aschenez a Reggio Calabria, questa sera, dalle ore 20 e fino a termine lavori (comunque previsto entro la stessa notte), si verificheranno disservizi all’erogazione idrica in tutto il comprensorio del centro storico cittadino.