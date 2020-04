Reggio Calabria, il Direttore di Ingegneria DIIES agli studenti: “le vostre competenze contribuiranno all’innovazione in moltissimi campi” [VIDEO]

11 Aprile 2020 12:00

Reggio Calabria, il Direttore di Ingegneria DIIES agli studenti: “il vostro studio e il vostro impegno sono importanti. Le vostre competenze contribuiranno all’innovazione in moltissimi campi”

Vista l’attuale situazione, anche gli auguri, che solitamente venivano formulati nelle aule del Dipartimento, sono stati formalizzati a distanza attraverso un video divulgato nei canali social del DIIES. Il Prof. Tommaso Isernia, Direttore del DIIES, si è rivolto agli studenti, ai laureati e al personale del Dipartimento augurando una serena Pasqua. Oltre agli auguri, il Direttore ha espresso vicinanza con parole di incoraggiamento agli studenti invitandoli a continuare a formarsi. Le figure del DIIES sono molto apprezzate nel mondo del lavoro. “C`è sempre più bisogno di progresso e di formazione in area ICT, siamo fiduciosi che presto anche voi contribuirete negli sviluppi in ambiti di 5G, Cyber Security, Internet of Things, automazione industriale, trasporti intelligenti e applicazioni biomediche – questi sono settori dove il Dipartimento è attivo ed impegnato giornalmente nella didattica e nella ricerca. – Il Coronavirus ha portato in evidenza la capacità della Mediterranea di essere in grado di fornire formazione a distanza. Oltre alle abituali capacità di ricerca e formazione siamo capaci di affiancare servizi e formazione a distanza lì dove necessario. Stiamo peraltro registrando le lezioni, che è un ulteriore servizio per rendere più efficace la formazione. Senza, però, perdere le capacità tradizionali e la nostra abitudine e preferenza a lavorare a fianco degli studenti nelle nostre aule e nei nostri laboratori – il Direttore ha così concluso – non vediamo l’ora, festeggeremo insieme, magari bevendo un buon Caffè!”.