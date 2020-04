Reggio Calabria: degrado, incuria e carenza idrica a San Salvatore. La denuncia di un cittadino: “siamo senza acqua e qui sta crollando tutto” [FOTO]

16 Aprile 2020 10:10

Reggio Calabria: degrado, incuria e carenza idrica a San Salvatore. La denuncia di un cittadino: “siamo esasperati: in questa quarantena come si fa senza acqua e con un bimbo di 3 anni?”

Degrado, incuria e carenza idrica a Reggio Calabria nella zona di San Salvatore. Lo segnala un cittadino, il quale denuncia che “qui l’acqua in realtà c’è ma è solamente mal gestita. Il sindaco è venuto a dicembre a San Salvatore per vantarsi dei lavori di inizio dell’acquedotto ma dopo 4 mesi i problemi sono gli stessi. Tra l’altro, come si può vedere dalle foto a corredo, qui sta crollando tutto: case, piazza e strade. Da un pò di tempo c’è un tubo tranciato dalla Castore e abbandonato con l’acqua che scorre giorno e notte. Ho fatto numerose segnalazioni ma nessuno è intervenuto. In questa quarantena come si fa senza acqua e con un bimbo di 3 anni?”, conclude.