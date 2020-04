Reggio Calabria: dal 4 maggio l’apertura degli uffici dell’Automobile Club

29 Aprile 2020 13:41

Nella seduta del Consiglio Regionale del 27 Aprile u.s., è stata approvata la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale. Il bollo auto con scadenza Aprile 2020 potrà essere pagato dai contribuenti calabresi entro il 31 luglio 2020 senza alcuna aggiunta di sanzioni ed interessi. Il Presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria – Giuseppe Martorano – informa i Soci e i cittadini che la riapertura degli sportelli al pubblico, in questa seconda fase, che erogheranno servizi quali assistenza automobilistica, Tessere Aci, visite mediche per il rinnovo patenti, ma anche pagamento di utenze, ricariche telefoniche e tutti i servizi di PagoPa è prevista dal giorno 4 maggio 2020 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì. Per tutelare la salute sia degli operatori che dell’utenza, l’accesso ai nostri uffici sarà consentito previo appuntamento che può essere richiesto chiamando il n. 0965 27832 o inviando una mail a: segreteria@reggiocalabria.aci.it. Abbiamo predisposto anche la possibilità di gestire di alcune attività on-line. I nostri operatori suggeriranno agli utenti le soluzioni più idonee per risolvere le problematiche nell’ottica di ridurre al minimo gli spostamenti fisici e di rendere un servizio sempre più vicino alle esigenze della cittadinanza. I Soci e i cittadini oltre alla Sede dell’Automobile Club di Reggio Calabria si possono rivolgere alle Delegazioni ACI sul territorio provinciale.