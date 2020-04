Reggio Calabria, Corrireggio prosegue nonostante il Coronavirus: tanti i volti noti a sostegno dell’iniziativa virtuale

24 Aprile 2020 16:17

Reggio Calabria, una Corrireggio “fantastica” per l’edizione 2020: molti personaggi famosi si sono schierati al fianco dell’iniziativa virtuale

La grave emergenza Coronavirus che il mondo sta vivendo, ha costretto l’uomo a fermarsi per un momento e vivere rigorosamente a casa. Molte manifestazioni sono state rinviate, così anche la Corrireggio 2020, ovviamente sospesa come tutte le altre manifestazioni sportive. La decisione è stata quella di adeguarsi al momento e prendere momentaneamente un’altra forma. La gara podistica organizzata dal circolo di Legambiente di Reggio Calabria, che dal 1983 anima le strade della città il 25 aprile, Festa Nazionale della Liberazione, mantiene intatto il suo alto significato e assume temporaneamente una dimensione virtuale.

Come spiegato nei giorni scorsi, le istruzioni sono semplici: chiunque voglia partecipare potrà iscriversi nei giorni precedenti, seguendo la pagina Facebook Corrireggio con il consueto like e pubblicando la foto di un foglio con gli hashtag #iocorroreggio #corrireggioanchetu, preferibilmente con un selfie. E il 25 aprile dalle ore 8.00, i podisti, rigorosamente casalinghi, potranno postare i loro video o foto nell’atto di “correre” o di prepararsi alla corsa, in abiti sportivi, in salotto, sul balcone, nel cortile di casa.

A questa iniziativa parteciperanno tantissimi personaggi noti della città di Reggio Calabria e non solo: Alfredo Auspici, l’artista Alma Manera e l’assessore Domenica Catalfamo, sono tra i tanti famosi promotori che hanno supportato Corrireggio. Tra di loro anche la redazione di StrettoWeb tramite il suo direttore Peppe Caridi, che non farà mancare il suo sostegno in un momento delicato e particolare per la vita di tutti.