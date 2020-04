Reggio Calabria: consegne a domicilio di farmaci e beni essenziali ad opera del comitato Croce Rossa Italiana di Vallata del Gallico

14 Aprile 2020 13:41

Reggio Calabria: consegne a domicilio di farmaci e beni essenziali per sostenere e tutelare la salute dei più fragili ad opera del comitato Croce Rossa Italiana di Vallata del Gallico

“Tantissime le consegne a domicilio di farmaci e beni essenziali per sostenere e tutelare la salute dei più fragili ad opera del comitato CRI di Vallata del Gallico. Non si ferma la guerra silenziosa combattuta con rigore, forza ed umanità dai sanitari, dalle forze dell’ ordine, dalle amministrazioni locali, e dai volontari delle associazioni che sono scese in campo con l’intento di aiutare gli altri mettendo al primo posto il principio dell’umanità. Quel principio che contraddistingue oggi più che mai il prezioso aiuto dei volontari di Croce Rossa Italiana Comitato di Vallata del Gallico, che, affiancati dai volontari temporanei ed in collaborazione con amministrazioni comunali e i COC , stanno fornendo un supporto essenziale alla popolazione“. E’ quanto scrivono in una nota il presidente Diego Coppola ed il consiglio direttivo Francesca Pintomalli, Maria Rizzuto, Francesco Calabrò e Marco Musolino. “Già dal 4 marzo – proseguono– questa emergenza, ci ha visti pronti e schierati a combattere. Supportati dalla Presidente Regionale CRI Helda Nagero, presso l’istituto scolastico Luigi Nostro di Villa San Giovanni, siamo entrati tramite videoconferenza nelle numerose classi per diffondere le buone pratiche quotidiane. Un’iniziativa che è stata di fondamentale importanza perché ha posto i giovani a confronto con l’emergenza attuale, rendendoli consapevoli della gravità della situazione e responsabilizzandoli sui giusti comportamenti da tenere. Subito dopo la dichiarazione di “zona rossa” attraverso COC dei Comuni di Villa San Giovanni e Fiumara, vengono attivati numerosi servizi per il supporto alle persone sole con fragilità sociali, Croce Rossa, non si è fermata alla sola distribuzione di farmaci tra i cittadini bisognosi ma grazie alla costante collaborazione con il gruppo di Protezione Civile di Villa San Giovanni, con il supporto delle altre associazioni è stato possibile affrontare l’emergenza degli automobilisti in coda ai traghetti, distribuendo pasti, bevande, coperte e garantendo un presidio di primo soccorso sanitario . Nonostante tutte le emergenze subentrate, i nostri volontari hanno continuato a garantire i servizi ordinari, previsti dai COC e richiesti dai cittadini, collaborando anche con i comitati della regione limitrofa (Sicilia) al fine di poter dare riscontro immediato anche alle necessità più complesse creando una rete capillare tra associazioni affinché i bisogni di ogni tipo potessero essere soddisfatti. Siamo scesi in campo per affrontare questo nemico, aderendo alla campagna nazionale “il tempo della gentilezza” istituendo un numero verde specifico che ha coinvolto tutti i volontari per la consegna domiciliare di Farmaci e spesa anche nei Territori Di Santo Stefano In Aspromonte, Sant’alessio , Laganadi, Gallico, Catona, Diminniti, Campo Calabro, Scilla e San Roberto. Per sopperire all’enorme emergenza economica conseguente al CoVID19, grazie ai partner LIDL ITALIA * (punti vendita di Rc e Gallico) Ed Eurospin ( punti vendita di Gallico e Villa San Giovanni) attraverso l’attività del Carrello Solidale ed alla collaborazione dei cittadini che hanno donato gli alimenti, i nostri volontari hanno distribuito beni di prima necessità alle famiglie bisognose dei numerosi comuni di competenza sopra elencati. Disponibile su ogni azione l’Amministrazione di Villa San Giovanni nella persona del Sindaco f.f. Mariagrazia Richichi che ha reso disponibile i locali dei servizi sociali per le attività di inventario alimentare e distribuzione. Una collaborazione costante con la stessa amministrazione affinchè tutte le famiglie disagiate potessero avere un piccolo supporto. Ancora, grazie a loro che hanno provveduto a consegnare i tablet , 21 alunni della classe IV E del Liceo Luigi Nostro di Villa San Giovanni , hanno potuto continuare a seguire il progetto APPtraverso la Calabria. Nessuno escluso, un pensiero costante di piccoli gesti e attenzioni rivolti anche ai centri di ospitalità di Villa San Giovanni, Catona, Gallico, Laganadi , Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte. Un doveroso ringraziamento va alle imprese che hanno reso possibile questi gesti di solidarietà attraverso i quali i nostri volontari hanno provato a strappare un sorriso a chi ha perso tutto, a chi è solo, a chi ha bisogno di conforto, Grazie quindi A LIDL Italia, a Eurospin, alla società IVS Sicilia filiale di Reggio Calabria ed alla società Sammontana, che ha donato i gelati che sono stati distribuiti dai volontari CRI ai sanitari del GOM di Reggio Calabria ed ai centri di ospitalità dei diversi comuni. Tante piccole attività che vanno ad inserirsi in circuito ben più vasto gestito dallo stesso comitato risultante capofila dei numerosi comuni della vallata, nei quali la presenza della CRI è da anni costante attraverso servizi ordinari di carattere sanitario e sociale. Adesso, giunti a più di un mese di ininterrotto operato è inevitabile fare un bilancio e tirare le somme su quanto è stato raggiunto e quanto invece va migliorato e/o implementato.