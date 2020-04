Reggio Calabria, la nuova canzone del giovane artista Marco Pizzimenti: ecco il brano “Quello che manca sei tu” [VIDEO]

14 Aprile 2020 13:49

La nuova canzone “Quello che manca sei tu” di Marco Pizzimenti: 18enne artista di Reggio Calabria

Si chiama Marco Pizzimenti, ha 18 anni e frequenta il quinto anno dell’Istituto Tecnico Economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria. Piccoli artisti crescono in riva allo Stretto, si sta facendo strada nel mondo della musica e in questi giorni ha pubblicato un nuovo pezzo. “Ho una grande passione per la musica da quando ero bambino. Negli anni ho coltivato questa mia passione, prendendo lezioni a scuola di canto e suonando il pianoforte – ha raccontato ai nostri microfoni – Lo scorso 10 aprile, con grande entusiasmo, ho raggiunto il culmine di questa mia passione realizzando di mio pugno una canzone dal titolo “Quello che manca sei tu”, che oggi è disponibile su tutte le piattaforme musicali quali: Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music e Deezer”.