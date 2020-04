Reggio Calabria: campagna di solidarietà attivata per reperire materiale DPI per la casa di riposo don Orione [FOTO]

28 Aprile 2020 15:54

Reggio Calabria: una stella chiamata “Solidarietà”, è questo il valore più forte che muove l’animo e l’impegno dei Reggini

Una stella chiamata “Solidarietà”, è questo il valore più forte che muove l’animo e l’impegno dei Reggini. Il Responsabile di Struttura Domenico Talladira con i dipendenti dell’Opera Antoniana, la Comunità Religiosa di Don Orione, gli ospiti e tutti i collaboratori vogliono “esprimere il più profondo e sentito ringraziamento per il grande gesto di generosità mostrato dalle associazioni e da quanti operano nell’Opera Antoniana delle Calabrie, raccogliendo l’appello dei responsabili della Casa di Riposo “Don Orione” di Reggio Calabria. Le associazioni si sono impegnate a fornire quanto più materiale possibile; La Misericordia ha consegnato le mascherine protettive; la Protezione Civile Don Orione visiere di protezione, mascherine chirurgiche; la Curva Sud “Diffidati Liberi” della Reggina Calcio, la ditta di Claudio Porto di RC, la P.T.H.M. Onlus, mascherine di vario tipo. I benefattori, i parenti degli ospiti, i parrocchiani e i dipendenti hanno devoluto un contributo economico. Quello che stiamo attraversando è un momento epocale che ha stravolto le vite di tutti noi, costringendoci ad una condizione di isolamento e solitudine. Essere consapevoli di quello che sta succedendo è importante, come lo è il ruolo di chi lavora in prima linea (OSS, OSA, Infermieri, personale delle pulizie e tutte le figure professionali che operano nella Casa di Riposo “Don Orione”). Le strutture per anziani sono state messe in grave difficoltà dall’emergenza Coronavirus. Ospitano persone fragili, in età avanzata o con gravi patologie. E’ importantissimo pertanto riuscire a salvaguardare la salute dei nonnini (oltre che quella degli operatori e delle proprie famiglie) e cercare di tenere il più lontano possibile il Covid -19. Per farlo occorrono dispositivi di protezione e disinfettanti che non solo sono difficili da reperire ma sono anche diventati molto costosi. Da oggi sappiamo che possiamo contare sul grande Cuore delle associazioni, dei devoti e dei benefattori tutti che dimostrano ancora una volta la vicinanza all’Opera di Don Orione. Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra solidarietà e vicinanza alle Opere del Don Orione del nord colpite dalla pandemia.

La solidarietà continua, chi vuole può aiutarci sia facendoci arrivare Dispositivi di Protezione Individuali, o un contributo solidale al seguente IBAN:

IT80L0306909606100000106005

INTESTAZIONE: Provincia Religiosa Santi Apostoli Pietro e Paolo

CAUSALE: Donazione per acquisto dispositivi di protezione”.