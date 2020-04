23 Aprile 2020 14:02

Reggio Calabria, l’uomo è deceduto in strada in via Sbarre Centrali

Tragedia a Reggio Calabria. Nella tarda mattinata di oggi, Giovedì 23 Aprile 2020, in via Sbarre Centrali nei pressi del Ponte di San Pietro, un uomo di circa 50 anni ha accusato un malore ed è deceduto in strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che stanno effettuando i rilievi del caso, dopo aver provveduto a rintracciare i parenti della vittima. Al momento non sono note le cause del decesso, che in ogni caso sono naturali.