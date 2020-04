28 Aprile 2020 14:44

Reggio Calabria, un barbiere scrive al Premier Conte: “si è dimenticato della nostra categoria, come faremo ad andare avanti? Molti di noi sono costretti a chiedere prestiti e aiuto a parenti ed amici e chiunque può darci un sostegno”

Di seguito il testo integrale della lettera di un barber e consulente moda di Reggio Calabria al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte:

“Caro presidente del consiglio Conte, sono Giovanni Barcella un barber e consulente moda di Reggio Calabria. Abbiamo dato ogni giorno della nostra vita per il nostro lavoro, mai mancando un giorno, abbiamo lavorato con la febbre, con ogni tipo di malore sopportabile, era ormai come la nostra seconda casa, in alcuni casi anche la prima, abbiamo mangiato in piedi senza nemmeno finire il pasto per non fare aspettare un cliente, per non ritardare l’appuntamento perché il cliente viene prima di tutto. Caro presidente, lei ci ha tolto casa nostra, costringendoci a chiedere prestiti e aiuto a parenti, amici e chiunque poteva darci un sostegno per andare avanti, obbligandoci a stare soli in un appartamento d’appoggio per chi è fuori sede, a non vedere i nostri cari, alcuni li hanno persi è non hanno potuto nemmeno dare un ultimo saluto, a pagare affitti, luce, spesa, a fare fronte a tutto e lo abbiamo accettato perché nonostante tutto siamo tutti nella stessa situazione imprenditori e singole persone. Non mi definisco un portavoce e non sono qui per aizzare rivoluzioni, ma noi piccole imprese viviamo di quel poco che abbiamo sempre fatto lavorando onestamente e col nostro sudore, ma adesso non c’è più. Lei ha spinto se non tutti molti, moltissimi a fare abusivismo, lavorare in casa, senza un controllo igenico salutare e professionale che tanto decanta. Mi preme sottolineare che noi nelle nostre barberie è etica professionale, oltre che buon senso farlo, disinfettare, sanificare, e mettere in sicurezza ambienti e materiale di lavoro cliente dopo cliente! La loro sicurezza è la nostra, viene prima dell’interesse economico. Adesso basta. Ha fatto riaprire musei ma nessuno ha la voglia di andarci, perché le persone hanno altro a cui pensare. ha fatto riaprire i parchi, ville, negozi al dettaglio dimenticandosi di noi lasciandoci per ultimi. Saremo chiusi tre mesi e mi domando, come faremo ad andare avanti? Penso che tra qualche mese i morti non saranno solo di covid ma avrà sulla coscienza persone che arriveranno al limite: padri e madri che per la vergogna di non poter più mantenere onestamente la propria famiglia saranno pronti a tutto! Chi non sarà forte psicologicamente rischia di fare qualche sciocchezza: ecco io credo che tutte queste persone se le dovrà farne carico lei. Caro presidente si metta una mano sulla coscienza e ci faccia riaprire con la promessa di tenere tutto in regola e nella massima pulizia, prevenzione e sanificazione dei nostri locali come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare”.