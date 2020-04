Reggio Calabria, il piccolo Pietro sfida il Coronavirus: un disegno e un sorriso che danno speranza [FOTO]

16 Aprile 2020 17:38

Il piccolo Pietro di 5 anni ha realizzato un disegno “per tutti i bambini del mondo”: da Reggio Calabria un messaggio di speranza ai tempi del Coronavirus

“Ho fatto un disegno per i bambini di tutto il mondo”. E’ questo il messaggio del piccolo Pietro, che in questi giorni, così come tutti i suoi coetanei, è rinchiuso in casa e non può giocare con loro per colpa del Coronavirus. “Insieme ce la faremo”, urla il bimbo nato a Reggio Calabria, che nel suo cartellone raffigura un sole e due mani che si stringono. Il suo sorriso è stupendo, infonde coraggio non solo agli amichetti dell’asilo, ma anche a tutte le persone che oggi purtroppo sono in difficoltà. Un incoraggiamento rivolto a tutti noi, un invito a resistere perché questo periodo prima o poi finirà e torneremo ad abbracciarci e a correre insieme per le strade delle nostre città.