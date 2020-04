4 Aprile 2020 13:15

Reggio Calabria, la denuncia dell’avv. Cozzupoli: “dai provvedimenti di assistenza a favore dei professionisti perchè sono stati esclusi gli avvocati invalidi? Rivolgo un appello ai Ministri di lavoro, economia e finanza, affinchè provveda all’eliminazione dell’ingiusta discriminazione”

“La voce degli avvocati esclusi perché invalidi o inabili orbene, esiste una seria criticità rappresentata dalla ingiustificata esclusione dei professionisti titolari di pensione di invalidità e/o inabilità”, è quanto scrive sul proprio l’avv. Elena Cozzupoli. “Se la finalità del provvedimento – prosegue- è quella dell’assistenza in favore dei professionisti attivi in condizioni di difficoltà, per quale arcano motivo di questa forma assistenziale non dovrebbero goderne anche i professionisti titolari di pensione di invalidità in quanto sono nell’esercizio, sia pur ridotto, della professione? Sul punto, è di palmare evidenza che le menomazione delle capacità, necessitano di aiuto quanto meno al pari degli altri professionisti. Rivolgo un appello ai Ministri di lavoro, economia e finanza, affinchè provveda all’eliminazione dell’ingiusta discriminazione”, conclude.

Valuta questo articolo