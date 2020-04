24 Aprile 2020 21:00

Reggio Calabria: atto vandalico alla sede della Fondazione “Italo Falcomatà”: “bruciate foto, lettere, album, documenti, rotto vetri, imbrattato muri”

Atto vandalico a Reggio Calabria alla sede della Fondazione “Italo Falcomatà”. Lo comunica il sindaco della città dello Stretto con un post sui social: “questa mattina sono stato avvisato del fatto che qualcuno si è introdotto all’interno della sede della Fondazione Italo Falcomatà. Hanno bruciato foto, lettere, album, documenti, rotto vetri, imbrattato muri, divelto alcune porte, distrutto targhe e premi, portando via alcune medaglie e due computer pieni di documenti storici e di cataloghi della biblioteca. Ringrazio gli uomini della Questura di Reggio Calabria, la Polizia Scientifica, la Digos, che hanno lavorato fino al tardo pomeriggio per ricostruire le dinamiche di questo assurdo gesto. A chi ha fatto tutto questo vorrei dire che non ha offeso solo la memoria di un uomo, di mio padre, non ha colpito la mia famiglia o la Fondazione che porta il nome di Italo Falcomatà. Ma ha offeso un luogo che è simbolo di un’intera comunità, ha offeso i cittadini di Reggio Calabria e un pezzo della storia della nostra città e del patrimonio culturale, politico ed amministrativo che appartiene a tutti noi. E proprio per questo a noi questa cosa non ci ha fatto niente. Ripartiremo e ricominceremo”.