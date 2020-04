Reggio Calabria: atto vandalico alla sede della Fondazione “Italo Falcomatà”. Irto: “atto gravissimo e vile”

24 Aprile 2020 22:15

Reggio Calabria, Irto: “va fatta piena luce al più presto per assicurarne i responsabili alla giustizia e per non consentire a nessuno di vilipendere la memoria del Sindaco della Primavera reggina”

“Hanno devastato la sede della Fondazione Italo Falcomatà. Un atto gravissimo e vile, che condanno con forza, su cui va fatta piena luce al più presto per assicurarne i responsabili alla giustizia e per non consentire a nessuno di vilipendere la memoria del Sindaco della Primavera di Reggio”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, Nicola Irto, vicepresidente del consiglio regionale. “Questa sera ho sentito Giuseppe Falcomatà al quale ho espresso la mia solidarietà e la vicinanza a tutta la sua famiglia”, conclude Irto.