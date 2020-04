Reggio Calabria: arriva il canale Telegram di Atam

17 Aprile 2020 11:16

Reggio Calabria: Atam sbarca su Telegram col proprio canale ufficiale

ATAM sbarca su Telegram col proprio canale ufficiale, in un momento in cui è fondamentale avere informazioni dirette e precise, l’Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria ha ritenuto necessario attivare il proprio canale anche su questa piattaforma social, oltre i più conosciuti Facebook, Instagram e Twitter. Il canale https://t.me/atamrc, oltre a comunicare in tempo reale tutto ciò che riguarda il trasporto pubblico (eventuali modifiche degli orari o deviazioni sulle tratte), comunicherà informazioni riguardanti la sosta regolamentata, il car sharing e tutte quelle che sono le notizie e le iniziative rilevanti per la città, che saranno immediatamente disponibili attraverso la consultazione dal proprio device. ATAM ha aperto su Telegram il proprio canale ufficiale senza alcun clamore mediatico lo scorso 23 gennaio, nell’ambito del processo di miglioramenti dei servizi, col fine di agevolare il rapporto con gli utenti, di costante miglioramento della qualità dei servizi e di ottimizzazione delle modalità di erogazione e fruizione dei medesimi, adeguandoli, quanto più possibile, alle esigenze dei cittadini.

Con l’apertura di questo nuovo canale e con l’implementazione costante degli altri social già attivi, l’Azienda si propone di ampliare ulteriormente lo spazio in cui utenti, addetti ai lavori e istituzioni possano informarsi e dialogare con ATAM in maniera semplice e veloce. Consapevole della centralità del ruolo che la comunicazione bidirezionale svolge sui social network, ATAM garantisce già dal mese di Marzo in piena Emergenza COVID-19, non solo una presenza su tutti i social dal lunedì al venerdì, ma anche un presidio costante al di fuori degli orari d’ufficio. Nello specifico, negli orari serali e nei giorni festivi con interazione diretta con il Social Media Staff, e nelle ore notturne con sistemi di presidio automatici che possano rispondere alle più disparate esigenze degli utenti. L’iscrizione al canale ATAM, totalmente gratuita, permette quindi di ricevere informazioni, notizie, comunicati, video e materiali in tempo reale sui propri dispositivi, siano essi smartphone/tablet o computer, attraverso la versione web del canale disponibile all’indirizzo https://t.me/atamrc.

Iscriversi al canale ufficiale è facile. È sufficiente infatti accedere attraverso questo link, direttamente da web o attraverso l’app di Telegram sullo smartphone, disponibile sia per sistemi Android che Apple iOS.