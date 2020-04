Reggio Calabria, terzo appuntamento per il format “In diretta con…”, ospite Carlo Cottarelli

6 Aprile 2020 11:44

Reggio Calabria: terzo appuntamento per il format “In diretta con…” ideato e gestito dall’Associazione Attendiamoci per continuare ad offrire un servizio di formazione “a distanza”

Terzo appuntamento per il format “In diretta con…” ideato e gestito dall’Associazione Attendiamoci per continuare ad offrire un servizio di formazione “a distanza”, grazie alla disponibilità di testimoni di spessore. Dopo gli interventi di Carlo Verdirame – professore di diritto internazionale a King’s College London e Ferruccio de Bortoli – Presidente della Casa Editrice Longanesi – un altro ospite illustre ha accettato l’invito per dedicare tempo ai giovani: è Carlo Cottarelli, ecomomista e politico italiano, con un curriculum ricco di incarichi di livello tra cui – fra gli ultimi – quello di commissario straordinario per la Revisione della Spesa pubblica e, successivamente, direttore esecutivo nel Board del Fondo Monetario Internazionale. Domani 7/4 alle ore 19, Cottarelli sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook di Attendiamoci ONLUS per rispondere alle domande dei giovani ed aiutarli a dare una lettura economica del contesto internazionale attuale e gli scenari futuri in questi tempi così incerti. Per chi volesse, è attiva da giorni la possibilità di inviare domande da proporre durante il talk, sempre attraverso la pagina Facebook dell’Associazione Attendiamoci. I talk stanno riscuotendo partecipazione ed interesse: il 14/4 sarà il turno di Maria Latella, giornalista, blogger e conduttrice televisiva italiana, attualmente fra le conduttrici di Radio 24 e punto di riferimento dell’informazione politica di Sky TG 24. E già si lavora sulle prossime date: un gruppo di volontari gestisce giornalmente la macchina organizzativa tra calendario, contatti, comunicati, resoconti, messa a punto della parte tecnica. Giovani a servizio dei giovani, così come da mission di Attendiamoci che, in questo momento così complesso, si sta reinventando con strumenti pratici di accompagnamento. Sono in cantiere tante nuove iniziative che saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione. Nel frattempo, appuntamento a martedì 7 alle ore 19, per un’altra diretta da non perdere.

