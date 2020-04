Reggio Calabria, appello al Sindaco Falcomatà: domani consegni il San Giorgio d’Oro al GOM

22 Aprile 2020 11:02

Reggio Calabria, la proposta di StrettoWeb al Sindaco Falcomatà: quest’anno il San Giorgio d’Oro lo merita il GOM per l’impegno profuso, con straordinario successo, nella lotta al Coronavirus

Reggio Calabria domani celebrerà il sul 23 aprile più strano: il culto a San Giorgio, patrono della città, non potrà rinnovarsi con le tradizionali celebrazioni a causa della pandemia di Coronavirus che costringe la comunità reggina a un lockdown particolarmente estremo. Ma se c’è un gesto che può rinnovare l’orgoglio e l’appartenenza reggina, quello sarebbe certamente il riconoscimento del San Giorgio d’Oro al GOM, il Grande Ospedale Metropolitano, che sta lavorando in modo straordinario per fronteggiare l’emergenza, con risultati egregi.

Il San Giorgio d’oro è il più alto riconoscimento che, storicamente, il Sindaco conferisce a coloro che onorano la città di Reggio Calabria contribuendo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio reggino mediante la propria testimonianza professionale e di vita.

Chi meglio del GOM sta contribuendo in questo momento così delicato e difficile allo sviluppo di Reggio Calabria? Ci sono migliaia di medici attenti ad ogni dettaglio terapeutico, infermieri con le cicatrici delle mascherine, microbiologi instancabili che sono riusciti ad analizzare oltre 300 tamponi al giorno in un solo laboratorio, dirigenti che si sono presi le responsabilità di scelte coraggiose rivelatesi vincenti, tecnici e operatori sanitari che da due mesi combattono una vera e propria guerra in trincea, per difendere la città dalla pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero: ai Riuniti sono riusciti ad allestire le tende del pre-triage e l’area Covid-19 isolata dal resto della struttura in tempi record rispetto a molti altri ospedali anche del decantato Nord, diventando in pochi giorni l’orgoglio della città.

E Reggio sta quotidianamente testimoniando il proprio riconoscimento ai sacrifici dell’Ospedale: in più occasioni, tutte le forze dell’ordine hanno tributato un saluto ufficiale mentre i cittadini hanno battuto ogni record nelle raccolte fondi per la struttura, e molte pizzerie hanno inviato cene omaggio a medici e infermieri. Sarebbe molto bello se domani il Sindaco Falcomatà si recasse in Ospedale consegnando il San Giorgio d’oro al GOM, tramite il Direttore Generale Jole Fantozzi, incontrando medici e infermieri e ringraziandoli a nome di tutti i cittadini.

Perchè quel premio, mai così sentito, per la città è già dell’Ospedale.