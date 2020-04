8 Aprile 2020 10:00

Reggio Calabria, l’assessore Anghelone interviene sulla crisi di liquidità delle imprese artigiane: “l’Italia ha l’ obbligo di sburocratizzarsi, rendendo molto più snelle e veloci le procedure a favore degli imprenditori e di tutto il popolo italiano”

L’assessore alle attività produttive del comune di Reggio Calabria, Saverio Anghelone interviene sulla grave carenza di liquidità che interessa le imprese artigiane analizzando lo scenario attuale. Anghelone evidenzia che: “Il Fondo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 prevede contributi fino al 65 % per spese di investimento e in conto interessi per imprese artigiane”. Tuttavia ricorda Anghelone: “Il contributo è a sportello fino all ‘esaurimento delle risorse disponibili. Per poter beneficiare della misura le imprese artigiane hanno dovuto contrarre un finanziamento con un istituto di credito” L’assessore alle attività produttive reggino lancia il suo monito: “La grave carenza di liquidità in cui versano le imprese artigiane in questo momento di blocco delle attività a causa dell’ emergenza Covid, impone uno sforzo da parte della regione Calabria nell ‘accelerare le liquidazioni ed i pagamenti. Si chiede inoltre alla presidente Santelli di estendere il contributo del 65% anche sul reintegro capitale circolante finalizzato alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti”. Per poi concludere: “Questa è la fase nella quale l’Italia ha l’ obbligo di sburocratizzarsi, rendendo molto più snelle e veloci le procedure a favore degli imprenditori e di tutto il popolo italiano”.

Valuta questo articolo