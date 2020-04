Reggio Calabria, Angela Marcianò: “Coronavirus diventi opportunità di rilancio per il turismo, politica prepari misure imponenti per la filiera”

26 Aprile 2020 12:40

Reggio Calabria, il post su facebook della candidata a sindaco Angela Marcianò

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già emesso un importante documento destinato al settore ricettivo.

È’ tempo di organizzare un tavolo di lavoro che coinvolga tutti gli operatori del settore.

La nostra città deve mettere in campo tutte le misure per far ripartire le strutture alberghiere, i bed and breakfast, i ristoranti, le pizzerie, i bar e i lidi .

Si sospendano i tributi, si agevolino le sanificazioni e si autorizzi, laddove possibile, l’utilizzo di suolo pubblico.

La città metropolitana di Reggio Calabria, con le sue meraviglie (dal mare alla montagna), è sempre stata pronta a regalare atmosfere uniche e mozzafiato.

Facciamo in modo che l’esperienza devastante del Covid si trasformi in una straordinaria opportunità di rilancio dei nostri territori.

Per una volta la Politica sappia agire per tempo e con competenza, studiando e mettendo in campo strumenti e strategie efficaci.

Occorre garantire alla spettacolare natura che ci circonda un pubblico che possa apprezzarla e viverla in sicurezza.

Chi ama la nostra città deve dimostrarsi attento, propositivo, lungimirante e soprattutto felice di vederla rinascere.

MERAVIGLIOSA REGGIO CALABRIA”. E’ questo il post pubblicato su Facebook da Angela Marcianò, candidata a sindaco di Reggio Calabria.