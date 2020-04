Reggio Calabria, il dott. Amodeo: “istituire al più presto il servizio di emodinamica all’ospedale di Polistena”

15 Aprile 2020 21:16

Sindaco, operatori sanitari e volontari della protezione civile del comune di Polistena al servizio della comunità con la distribuzione di dispositivi di protezione individuale ( DPI ) da utilizzare per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus

Un gioco di squadra che rasserena il clima ed infonde fiducia nei cittadini che si rivolgono all’Amministrazione Comunale di Polistena e alla Struttura Sanitaria per avere risposta ai loro bisogni. E’ quanto è avvenuto, concretamente, con la donazione, da parte del Sindaco Michele Tripodi e della sua Amministrazione, al personale sanitario che opera all’interno del P.O. di Polistena, di dispositivi di protezione individuale da utilizzare per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus. Con l’occasione, insieme al Direttore Sanitario dott. Giuseppe Zuccarelli, è stata rivisitata l’U.O.C. di Cardiologia/UTIC, per visionare i locali dove potrebbe essere allocato il Servizio di Emodinamica. “L’attivazione dell’eliporto rende sempre più vicina ed imminente questa possibilità, che è qualificante per il nosocomio pianigiano e di estrema utilità per l’utenza”, sottolinea il responsabile U.O.C. Cardiologia/UTIC P.O. Polistena, dott. Enzo Amodeo. “Infatti, i tre elisoccorsi effettuati negli ultimi giorni, che hanno consentito il trasferimento di pazienti critici in altri ospedali più attrezzati, aprono le porte alla speranza che nel prossimo futuro, con l’istituzione dell’Emodinamica, si inverta il flusso dei pazienti, non più dal P.O. di Polistena in altri luoghi, ma dall’intero territorio della Provincia al nostro nosocomio”, conclude.